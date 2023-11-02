Натомість зимові канікули у ліцеях та гімназіях міста будуть довготривалими. Коли та скільки взимку відпочиватимуть учні, розповіла директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко.

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Коли зимові канікули у школах Івано-Франківська

Чиновниця повідомила, що зимові канікули для учнів у мсті стартують 25 грудня 2023 року. Діти відпочиватимуть до 26 січня 2024 року.

Вона уточнила: зважаючи на досвід 2022 року, зокрема відключення світла і тепла, у місті вирішили перестрахуватися.

Ми рекомендуємо ліцеям та гімназіям і у 2023 році зробити канікули упродовж одного місяця – з 25 грудня до 26 січня,

– заявила Дротянко.

Все ж директори шкіл можуть самостійно ухвалювати рішення та відправити дітей та весняні та осінні канікули. Головне – дотримуватися вимоги щодо навчання у межах 175 навчальних днів.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Коли зимові канікули у межах навчального року 2023 – 2024