Из-за сложной ситуации в энергетике университеты в Украине могут раньше отправить студентов на зимние каникулы. Решение об этом высшие учебные заведения могут принимать самостоятельно.

При этом следует учитывать возможность обеспечения безопасных условий для обучения. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Что известно о начале зимних каникул в вузах?

Чиновник отмечает: если университет не может обеспечить безопасные условия обучения, то перенос каникул может стать одним из решений. При этом следует скорректировать учебный график так, чтобы студенты успели освоить учебную программу.

Например, по словам Трофименко, практические занятия, для которых требуется специальное оборудование, можно перенести на период, когда оно снова станет доступным. Теоретические материалы, в свою очередь, можно подготовить для самостоятельного изучения.

Заместитель главы МОН также подчеркнул, что вузы должны заблаговременно уведомлять студентов о датах сессии и сроках выполнения заданий.

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Что будет со студентами в общежитиях?

Отдельно Трофименко обратил внимание на ситуацию со студентами, проживающими в общежитиях.

Он говорит, что начало каникул не означает, что такие студенты автоматически получат другое место для проживания. Поэтому в случае изменения учебного графика вузы должны также позаботиться о безопасных условиях для тех, кому некуда уехать на время каникул.