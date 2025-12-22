Чем заняться на зимних каникулах: идеи для детского и семейного досуга

Зимние каникулы могут быть скучными и ленивыми. А могут быть наполнены интересными активностями, которые сблизят семью и друзей и оставят хорошие воспоминания на всю жизнь.

Чем заняться на зимних каникулах школьникам – самостоятельно и с родителями, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на советы "Ирбис Комиксы".

Как провести время на каникулах?

Во многих школах Украины стартовали зимние каникулы. Но чтобы зимний отдых стал интересным и полезным, стоит его спланировать и организовать, выделив время на семью, друзей, и собственное хобби.

На зимних каникулах семьи и школьники могут совместить отдых с творчеством: от совместных кулинарных экспериментов и настольных игр до зимних прогулок, образовательных мастер-классов и волонтерских инициатив.

Конечно, что накануне рождественско-новогодних праздников как с семьей, так и с друзьями следует посетить елку и праздничные ярмарки поблизости. В крупных городах обустроены целые парки, где можно найти развлечения на любой вкус – от игр и катания на аттракционах, до невероятных фотозон и фигур из гирлянд.

Зимние каникулы приходятся на крупнейшие христианские праздники. Поэтому прекрасная возможность выучить с ребенком щедривки и колядки. Пойти колядовать и щедровать к соседям и друзьям. и самим подготовить угощение колядникам, которые придут к вам.

Экскурсии. Каникулы хорошая возможность поехать на экскурсию в другой город. А новогодний вайб создаст дополнительное настроение.

Каток. Искусственные катки обустраиваются на время новогодних праздников, а потому это хорошая возможность с пользой и интересно провести время – или научиться, или поупражняться в своем мастерстве. А составить компанию могут и друзья, и члены семьи.

Накануне праздников немало пространств предлагают разнообразные мастер-классы – по изготовлению елочных украшений, свечей, ароматных саше, брелоков, кукол мотанок, ангелочков, новогодних венков и другого декора.

Если повезет со снегом и морозом, то появляется простор для зимних развлечений. Катание на лыжах, санках, зимние походы в лес или прогулки в парке. Лепка снежной бабы или других фигур, игра в снежки и, конечно, создать ангела на снегу. Устройте семейный турнир по катанию на санках с подсчетом баллов за скорость или креативность.

Домашнее пространство и длинные вечера тоже можно сделать интересными. Время, свободное от уроков, пригодится, чтобы провести его полноценно с семьей.

Кулинарные эксперименты. Первая всего, научиться готовить традиционные блюда на Сочельник. Впоследствии – составить меню новогоднего стола.

Выпекании и создании имбирных пряничных домиков или печенья.

Дни мировой кухни – готовить блюда разных стран, например, итальянскую пиццу, французские круассаны или японские роллы.

Настольные игры. Настолки – самое время о них вспомнить. Семейные вечера за шахматами, домино, шашками, монополией, пазлами, конструкторами или другими карточными играми, которых множество, создадут хорошее настроение и дадут новые знания. И не важно, если вы не знаете правил, их легко можно найти в интернете – печатные и видеообъяснения.

Многие образовательные хабы предлагают школьникам короткие курсы на зимние каникулы. Это курсы по языку, музыки, программирования, компьютерной графики, фотографирования, рисования, мастерства, рукоделия.

Примите участие в интерактивных викторинах и играх: тематические задания по истории, языка, культуры не только обогатят знания, но могут и принести подарки.

Исследуйте звезды. Зимой хорошо видно созвездия Северного полушария. Их можно изучить с помощью приложения Star Chart. Сходите ближайший парк, где меньше освещения и найдите Сириус самостоятельно.

Создайте собственный мини-проект "Моя зима". Это может быть виш-лист, презентация, календарь или комикс со своими зимними приключениями. А для этого нужно будет, что-то делать, чтобы его заполнить.

Устройте с друзьями квест на свежем воздухе. Придумать маршрут с заданиями – найти символы зимы, составить слово из найденных предметов и другие идеи может предложить ИИ. Это замечательный активный отдых. Можно использовать и велосипед.

Зимняя фотоохота интересное развлечение – сделать серию тематических фото – "10 оттенков зимы", "следы на снегу", "зимние лица города".

Не забывайте о кружках или спортивных секциях. В учреждениях внешкольного, спортивных школах тоже запланированы интересные мероприятия.

Чтение. Это хорошее время, чтобы побыть наедине с интересной книгой. Выберите жанр, подберите книги или узнайте о новых произведениях любимых авторов. А еще можно попробовать написать собственную историю.

Киномарафон. Его можно устроить с друзьями или семьей. Составить подборку зимних мультфильмов и фильмов, а просмотр дополнить вкусностями. Затем обсудить сюжет и героев. Такая коммуникация после фильма тоже крайне важна.

Сходите в кинотеатр, в конце и в начале нового года, стартуют премьеры фильмов, которые стоит посмотреть – следите за афишами кинотеатров своего города.

Волонтерство. Частью ваших каникул может стать и волонтерство – участие в благотворительных акциях, помощь пожилым людям или приютам для животных, смастерить кормушку и насыпать зерна в кормушки в парках. Такая помощь посильна в любом возрасте.