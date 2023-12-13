Не все будут отдыхать одновременно: когда будут зимние каникулы в школах Хмельницкого

В большинстве школ Хмельницкого зимние каникулы стартуют одновременно, на Рождество дети уже будут отдыхать.

И.о. директора городского департамента образования и науки Ольга Кшановская отметила, что у 50 из 52 школ города зимние каникулы начинаются 25 декабря. Учащиеся двух школ уйдут на каникулы раньше.

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Когда будут зимние каникулы 2023 – 2024 в школах Хмельницкого

Учащиеся этих двух школ уйдут на зимние каникулы раньше. В одной из них потому, что дети осенью не отдыхали. Не уйдут они и на весенние каникулы.

Школьники одного из этих учебных заведений будут отдыхать уже с 18 декабря и не будут учиться на неделю дольше других. В другой школе дети отрабатывали по субботам. Они отдыхают с 10 декабря.

Вышеупомянутые школы выбрали другой формат зимних каникул, потому что ей не подошел предложенный, говорит чиновница.

Все остальные заведения и сельской, и городской местностей уйдут на каникулы с 25 декабря. И в течение двух недель будут иметь зимние каникулы,

– отметила Кшановская.

И добавила, что второй семестр в школах Хмельницкого начнется 8 января.

Те две школы, которые будут иметь большую продолжительность зимних каникул, начнут второй семестр немного позже,

– уточнила чиновница.

Раньше мы тоже писали , что школьники в Ивано-Франковске не будут учиться зимой месяц.

, что школьники в Ивано-Франковске не будут учиться зимой месяц. Почему и когда уйдут на зимние каникулы, читайте по ссылке.