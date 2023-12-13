Глава департамента образования и науки городского совета Виктория Дротянко назвала даты зимнего отдыха учащихся. Также сообщила, как будут работать садики в городе.

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Когда будут зимние каникулы в школах Ивано-Франковска

Чиновница сообщила, что последний учебный день в школах, лицеях и гимназиях Ивано-Франковска – 22 декабря.

Сразу после этого начинаются каникулы, которые продлятся до 26 января,

– отметила Дротянко.

При этом подчеркнула, что все же окончательное решение о датах отдыха школьников принимает руководство каждой школы в отдельности.

В заведениях внешколы в это время также будут продолжаться зимние школы. В то же время садики будут работать в обычном режиме, уточнила чиновница.

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Когда зимние каникулы в украинских школах 2023 – 2024