Очільниця департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко назвала дати зимового відпочинку учнів. Також повідомила, як працюватимуть дитсадки у місті.

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Коли будуть зимові канікули у школах Івано-Франківська

Чиновниця повідомила, що останній навчальний день у школах, ліцеях та гімназіях Івано-Франківська – 22 грудня.

Зразу після цього починаються канікули, які триватимуть до 26 січня,
– зазначила Дротянко.

При цьому наголосила, що все ж остаточне рішення щодо дат відпочинку школярів ухвалює керівництво кожної школи окремо.

У закладах позашкілля у цей час також триватимуть зимові школи. Водночас дитсадки працюватимуть у звичному режимі, уточнила чиновниця.

Коли зимові канікули в українських школах 2023 – 2024

  • Невдовзі у більшості українських шкіл стартують зимові канікули.
  • Діти не вчитимуться від двох тижнів до місяця.
  • Усе залежить від рішення школи та того, чи відпочивали учні восени.
  • Зауважимо, що у межах цього навчального року школи можуть самостійно складати графіки відпочинку учнів від навчання.
  • Загалом діти не вчитимуться або протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року, або упродовж 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.