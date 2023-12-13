Очільниця департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко назвала дати зимового відпочинку учнів. Також повідомила, як працюватимуть дитсадки у місті.
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Коли будуть зимові канікули у школах Івано-Франківська
Чиновниця повідомила, що останній навчальний день у школах, ліцеях та гімназіях Івано-Франківська – 22 грудня.
Зразу після цього починаються канікули, які триватимуть до 26 січня,
– зазначила Дротянко.
При цьому наголосила, що все ж остаточне рішення щодо дат відпочинку школярів ухвалює керівництво кожної школи окремо.
У закладах позашкілля у цей час також триватимуть зимові школи. Водночас дитсадки працюватимуть у звичному режимі, уточнила чиновниця.
Коли зимові канікули в українських школах 2023 – 2024
- Невдовзі у більшості українських шкіл стартують зимові канікули.
- Діти не вчитимуться від двох тижнів до місяця.
- Усе залежить від рішення школи та того, чи відпочивали учні восени.
- Зауважимо, що у межах цього навчального року школи можуть самостійно складати графіки відпочинку учнів від навчання.
- Загалом діти не вчитимуться або протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року, або упродовж 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.