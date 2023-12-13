Очільниця департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко назвала дати зимового відпочинку учнів. Також повідомила, як працюватимуть дитсадки у місті.

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Коли будуть зимові канікули у школах Івано-Франківська

Чиновниця повідомила, що останній навчальний день у школах, ліцеях та гімназіях Івано-Франківська – 22 грудня.

Зразу після цього починаються канікули, які триватимуть до 26 січня,

– зазначила Дротянко.

При цьому наголосила, що все ж остаточне рішення щодо дат відпочинку школярів ухвалює керівництво кожної школи окремо.

У закладах позашкілля у цей час також триватимуть зимові школи. Водночас дитсадки працюватимуть у звичному режимі, уточнила чиновниця.

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Коли зимові канікули в українських школах 2023 – 2024