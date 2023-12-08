Стартуют в декабре или в январе: когда будут зимние каникулы в школах Киевщины

Зимние каникулы в школах Киевской области стартуют в разные даты. Учащиеся при этом будут отдыхать от 2 до 3 недель.

Продолжительность отдыха детей зависит от структуры учебного года в школе, заявила заместитель председателя Киевской ОГА Жанна Осипенко. Также назвала точные общие даты каникул.

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Когда зимние каникулы в школах Киевщины 2023 – 2024

Структуру и продолжительность учебного года определяет каждая школа в отдельности. Соответственно – определяет даты и продолжительность каникул для учащихся.

Так, по словам чиновницы, 45 общин Киевской области объявили о старте зимних каникул в школах с 25 декабря. Еще в 24 общинах дети будут учиться до 29 декабря, так что на каникулы пойдут с 1 января 2024 года.

Кроме того, в 341 школе области каникулы будут продолжаться 2 недели, а учащиеся 286 учебных заведений будут отдыхать в течение 3 недель,

– сообщила Осипенко.

И уточнила, что часть детей в Киевской области будет отдыхать от обучения зимой дольше, ведь они не ходили на осенние каникулы.

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Тем не менее, несмотря на каникулы, школы Киевщины будут работать: продолжаются предметные олимпиады и конкурсы Малой академии наук Украины. Продолжят работу кружки, спортивные секции, клубы по интересам и другие творческие объединения.

Также чиновница добавила, что многие учебные заведения области действуют как Пункты несокрушимости.