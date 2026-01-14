Продлили ли зимние каникулы в школах Львова

Львовские школьники возвращаются на учебу. Каникулы завершаются сегодня, 14 января.

Завтра, 15 января, ученики городских школ снова начнут обучение в привычном очном формате. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Львовского горсовета.

Когда ученики возвращаются на учебу во Львове?

Каникулы, которые во Львове продлили до 14 января, из-за сложных погодных условий, завершаются.

Отметим, на прошлой неделе местным школам рекомендовали не возобновлять обучение еще три дня – с 12 до 14 января включительно.

Мэр Андрей Садовый заявил, что учебный материал школы наверстают после завершения каникул – в удобном формате.

К слову, детские сады в это время работали в режиме дежурных групп.

Как учатся ученики в Украине?