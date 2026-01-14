Укр Рус
Учеба Образование в Украине Продлили ли зимние каникулы в школах Львова
14 января, 17:34
2

Продлили ли зимние каникулы в школах Львова

Мария Волошин
Основні тези
  • Львовские школьники возвращаются на учебу после каникул.
  • Очное обучение стартует 15 января.

Львовские школьники возвращаются на учебу. Каникулы завершаются сегодня, 14 января.

Завтра, 15 января, ученики городских школ снова начнут обучение в привычном очном формате. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Львовского горсовета.

Смотрите также Бездорожье, волки в горах: дети на Закарпатье ежедневно проходят 8 километров до школы

Когда ученики возвращаются на учебу во Львове?

Каникулы, которые во Львове продлили до 14 января, из-за сложных погодных условий, завершаются.

Отметим, на прошлой неделе местным школам рекомендовали не возобновлять обучение еще три дня – с 12 до 14 января включительно.

Мэр Андрей Садовый заявил, что учебный материал школы наверстают после завершения каникул – в удобном формате.

К слову, детские сады в это время работали в режиме дежурных групп.

Смотрите также Родители редко подают жалобы на учителей за преподавание на русском: в чем причина

Как учатся ученики в Украине?

  • Из-за существенного ухудшения погодных условий правительство 8 января приняло решение перевести учебные заведения на дистанционный формат с очного или на каникулы.
  • Соответствующий формат обучения продлится как минимум до 19 января, сообщила в телеграмме глава Кабмина Юлия Свириденко.
  • Речь идет о детсадах, школах, профтехах, колледжах и вузах.
  • Решение принимали безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах.
  • Однако многих учеников уже вернули на очное обучение.