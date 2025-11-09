Дети будут отдыхать дольше: когда зимние каникулы в школах Тернополя

Большинство школьников в Украине уже вернулось с осенних каникул на учебу. Есть и такие, которые этой осенью не отдыхали.

Такие ученики дольше не будут учиться зимой. Об этом информирует 24 Канал.

Когда будут зимние каникулы в школах Тернополя?

Заместитель начальника городского управления образования Ирина Сум рассказала Терену, что зимние каникулы в школах Тернополя будут длиннее, ведь в течение сентября и октября школьники учатся по субботам.

Чиновница при этом уточнила: учитывая отработку учеников, зимние каникулы стартуют 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.

Заметим, что осенние каникулы состоялись в школах города по традиционному графику. Изменений в расписание каникул в этом году не вносили.

Ученики осенью отдыхали с 27 октября по 2 ноября.

Кто определяет даты каникул в школах Украины?