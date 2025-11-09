Укр Рус
Учеба Образование в Украине Дети будут отдыхать дольше: когда зимние каникулы в школах Тернополя
9 ноября, 20:16
2

Дети будут отдыхать дольше: когда зимние каникулы в школах Тернополя

Мария Волошин
Основні тези
  • Зимние каникулы в школах Тернополя продлятся с 18 декабря по 11 января.
  • Ученики учились по субботам в сентябре и октябре.

Большинство школьников в Украине уже вернулось с осенних каникул на учебу. Есть и такие, которые этой осенью не отдыхали.

Такие ученики дольше не будут учиться зимой. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также Будут ли зимние каникулы в школах Украины: что известно

Когда будут зимние каникулы в школах Тернополя?

Заместитель начальника городского управления образования Ирина Сум рассказала Терену, что зимние каникулы в школах Тернополя будут длиннее, ведь в течение сентября и октября школьники учатся по субботам.

Чиновница при этом уточнила: учитывая отработку учеников, зимние каникулы стартуют 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.

Заметим, что осенние каникулы состоялись в школах города по традиционному графику. Изменений в расписание каникул в этом году не вносили.

Ученики осенью отдыхали с 27 октября по 2 ноября.

Смотрите также Когда зимние каникулы в школах Украины: что уже известно о датах

Кто определяет даты каникул в школах Украины?

  • В этом году школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
  • Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
  • Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
  • Зимние каникулы будут проходить в школах Украины ориентировочно с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.