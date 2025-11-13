Когда школьники в Хмельницком будут отдыхать на каникулах зимой

Осенние каникулы в школах Хмельницкого продолжались с 27 октября по 2 ноября. В декабре ученики пойдут на зимний отдых от учебы.

Даты уже определили. О них сообщила главный специалист отдела общего среднего образования Департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Ирина Петричко ZAXID.NET, отмечает 24 Канал.

Когда зимние каникулы в школах Хмельницкого?

Чиновница отметила, что зимние каникулы в рамках этого учебного года начнутся 22 декабря и продлятся до 4 января.

Она также отметила, что этот график могут корректировать. Все зависит от безопасности и эпидемиологической ситуации.

Интересно! В Ровно также определили даты зимних каникул. У сообщении Ровенского городского совета говорится о том, что отдых учеников в городе зимой продлится с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

К слову, в рамках учебного года 2025 – 2026 педагогические советы школ могут самостоятельно устанавливать дату завершения обучения и даты каникул. Управления образования могут только рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Однако каникулы не могут длиться менее 30 календарных дней.

Когда будут зимние каникулы в других городах Украины?