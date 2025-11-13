Коли школярі у Хмельницькому відпочиватимуть на канікулах взимку

Осінні канікули у школах Хмельницького тривали з 27 жовтня до 2 листопада. У грудні учні підуть на зимовий відпочинок від навчання.

Дати вже визначили. Про них повідомила головна спеціалістка відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Ірина Петричко ZAXID.NET, зазначає 24 Канал.

Коли зимові канікули у школах Хмельницького?

Чиновниця зазначила, що зимові канікули у межах цього навчального року розпочнуться 22 грудня і триватимуть до 4 січня.

Вона також зауважила, що цей графік можуть коригувати. Усе залежить від безпекової та епідеміологічної ситуації.

Цікаво! У Рівному також визначили дати зимових канікул. У повідомленні Рівненської міської ради мовиться про те, що відпочинок учнів у місті взимку триватиме з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року.

До слова, у межах навчального року 2025 – 2026 педагогічні ради шкіл можуть самостійно встановлювати дату завершення навчання та дати канікул. Управління освіти можуть лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Однак канікули не можуть тривати менше ніж 30 календарних днів.

Коли будуть зимові канікули в інших містах України?