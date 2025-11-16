Часть будет отдыхать дольше: когда ученики в Черновцах уйдут на зимние каникулы

В Черновцах недавно объявили даты проведения зимних каникул в школах. Не все ученики в городе будут отдыхать одинаковое количество дней.

Есть такие, что будут иметь длинные зимние каникулы в этом году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Управления образования Черновицкого городского совета.

Смотрите также Даты уже объявили: когда школьники в Луцке пойдут на зимние каникулы

Когда зимние каникулы в школах Черновцов?

Зимние каникулы в большинстве школ города стартуют 24 декабря 2025 года. Продлится до 6 января 2025 года.

Напомним, что осенние каникулы в черновицких школах начались 27 октября и продолжались по 2 ноября 2025 года включительно.

В то же время военно-спортивный лицей не организовывал каникул осенью, ввиду специфики заведения. Однако его ученики будут иметь более длинные зимние каникулы.

Интересно! Зимние каникулы в школах Ровно продлятся с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года (16 дней), сообщили в горсовете Ровно.

Отметим, школы в Украине на своих педагогических советах могут самостоятельно устанавливать даты завершения учебного года и каникул. Даты и продолжительность каникул в разных учебных заведениях могут отличаться в силу обстоятельств безопасности и учебной нагрузки.

Смотрите также Когда школьники в Хмельницком будут отдыхать на каникулах зимой

Когда будут зимние каникулы в других городах Украины?