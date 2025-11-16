Частина відпочиватиме довше: коли учні у Чернівцях підуть на зимові канікули
- Зимові канікули у більшості шкіл Чернівців триватимуть з 24 грудня 2025 року до 6 січня 2026 року.
- Військово-спортивний ліцей у Чернівцях матиме довші зимові канікули, оскільки не мав осінніх.
У Чернівцях недавно оголосили дати проведення зимових канікул у школах. Не всі учні в місті відпочиватимуть однакову кількість днів.
Є такі, що матимуть довші зимові канікули цьогоріч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Управління освіти Чернівецької міської ради.
Дивіться також Дати вже оголосили: коли школярі у Луцьку підуть на зимові канікули
Коли зимові канікули у школах Чернівців?
Зимові канікули у більшості шкіл міста стартують 24 грудня 2025 року. Триватимуть до 6 січня 2025 року.
Нагадаємо, що осінні канікули у чернівецьких школах почалися 27 жовтня і тривали по 2 листопада 2025 року включно.
Водночас військово-спортивний ліцей не організовував канікул восени, зважаючи на специфіку закладу. Проте його учні матимуть довші зимові канікули.
Цікаво! Зимові канікули у школах Рівного триватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року (16 днів), повідомили у міськраді Рівного.
Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.
Дивіться також Коли школярі у Хмельницькому відпочиватимуть на канікулах взимку
Коли будуть зимові канікули в інших містах України?
- У різних містах та регіонах – різні дати зимових канікул у школах.
- У Тернополі зимові канікули стартують 18 грудня і триватимуть по 11 січня включно.
- В Івано-Франківську зимові канікули заплановані з 22 грудня до 11 січня.
- У Рівному – з 20 грудня 2025 року по 4 січня.
- У Миколаєві ️зимові будуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.
- У Хмельницькому зимові канікули у межах розпочнуться 22 грудня і триватимуть до 4 січня.
- Зимові канікули у школах Луцька триватимуть два тижні: з 25 грудня до 7 січня.