Даты уже объявили: когда школьники в Луцке уйдут на зимние каникулы

Уже в следующем месяце в школах Украины стартуют зимние каникулы. Даты начала отдыха детей в разных регионах нашего государства разные.

Начнутся в декабре зимние каникулы и в учреждениях среднего образования Луцка. Об этом в комментарии ZAXID.NET сообщил директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь, информирует 24 Канал.

Смотрите также Пойдут ли ученики в Ровно на зимние каникулы в декабре

Когда в Луцке будут зимние каникулы?

Зимние каникулы в школах города продлятся две недели: с 25 декабря по 7 января.

Весенний отдых для учеников запланировали на период с 23 по 29 марта 2026 года.

Напомним, что осенние каникулы в школах Луцка продолжались в течение 27 октября – 2 ноября. Ученики всех учебных заведений общины отдыхали одновременно.

Интересно! Зимние каникулы в школах Ровно продлятся с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года (16 дней), сообщили в горсовете Ровно.

Отметим, школы в Украине на своих педагогических советах могут самостоятельно устанавливать даты завершения учебного года и каникул. Даты и продолжительность каникул в разных учебных заведениях могут отличаться в силу обстоятельств безопасности и учебной нагрузки.

Смотрите также Когда школьники в Хмельницком будут отдыхать на каникулах зимой

Когда будут зимние каникулы в других городах Украины?

В разных городах и регионах – разные даты зимних каникул в школах.

В Тернополе зимние каникулы стартуют 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.

В Ивано-Франковске зимние каникулы запланированы с 22 декабря до 11 января.

В Ровно – с 20 декабря 2025 года по 4 января.

В Николаеве ️зимние будут с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

В Хмельницком зимние каникулы в пределах начнутся 22 декабря и продлятся до 4 января.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.