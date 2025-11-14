Дати вже оголосили: коли школярі у Луцьку підуть на зимові канікули
- Зимові канікули у школах Луцька триватимуть з 25 грудня до 7 січня.
- У різних містах України дати зимових канікул відрізняються.
Вже наступного місяця у школах України стартують зимові канікули. Дати початку відпочинку дітей у різних регіонах нашої держави різні.
Розпочнуться у грудні зимові канікули і в закладах середньої освіти Луцька. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, інформує 24 Канал.
Коли у Луцьку будуть зимові канікули?
Зимові канікули у школах міста триватимуть два тижні: з 25 грудня до 7 січня.
Весняний відпочинок для учнів запланували на період з 23 до 29 березня 2026 року.
Нагадаємо, що осінні канікули у школах Луцька тривали протягом 27 жовтня – 2 листопада. Учні всіх закладів освіти громади відпочивали одночасно.
Цікаво! Зимові канікули у школах Рівного триватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року (16 днів), повідомили у міськраді Рівного.
Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.
Коли будуть зимові канікули в інших містах України?
- У різних містах та регіонах – різні дати зимових канікул у школах.
- У Тернополі зимові канікули стартують 18 грудня і триватимуть по 11 січня включно.
- В Івано-Франківську зимові канікули заплановані з 22 грудня до 11 січня.
- У Рівному – з 20 грудня 2025 року по 4 січня.
- У Миколаєві ️зимові будуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.
- У Хмельницькому зимові канікули у межах розпочнуться 22 грудня і триватимуть до 4 січня.
