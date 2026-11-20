В этом году даты зимних каникул в школах Украины могут различаться в зависимости от области и города. В основном дети уйдут на каникулы во второй половине декабря.

Ориентировочно зимние каникулы в 2026/2027 учебном году будут проходить с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. 24 Канал при этом сообщит, когда будут отдыхать школьники в столице нашей страны.

Когда будут каникулы в школах Киева?

Первый семестр в школах Киева рекомендовали провести с 1 сентября по 23 декабря 2026 года. После этого начнутся зимние каникулы. Второй семестр должен стартовать 11 января и продлиться до 28 мая 2027 года.

Для первоклассников предусмотрены еще одни каникулы с 15 по 21 февраля.

Осенние каникулы у школьников в столице длились с 26 октября по 1 ноября.

Кто определяет даты каникул в школах?

Этот учебный год в школах нашей страны начался 1 сентября. Официально он продлится до 30 июня 2027 года.

Однако даты окончания учебных занятий, проведения праздника последнего звонка и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.

В МОН Украины при этом отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.

В этом году даты осенних каникул различаются не только в разных городах, но и могут отличаться в пределах одного населенного пункта.