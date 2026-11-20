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Орієнтовно зимові канікули у 2026/2027 навчальному році відбуватимуться протягом 24 грудня 2026 – 10 січня 2027 року. 24 Канал при цьому підкаже, коли відпочиватимуть учні у столиці нашої держави.

Коли будуть канікули у школах Києва?

Перший семестр у школах Києва рекомендували провести з 1 вересня до 23 грудня 2026 року. Після цього розпочнуться зимові канікули. Другий семестр має стартувати 11 січня і тривати до 28 травня 2027 року.

Для першокласників передбачили ще одні канікули з 15 до 21 лютого.

На осінній відпочинок учні у столиці ходили з 26 жовтня до 1 листопада.

Хто визначає дати канікул у школах?

Цей навчальний рік у школах нашої держави розпочався 1 вересня. Офіційно триватиме до 30 червня 2027 року.

Але дати завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.

У МОН України при цьому зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.

Цьогоріч дати осінніх канікул різняться не лише у містах, а й можуть бути іншими у межах одного населеного пункту.