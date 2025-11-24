Зимние каникулы в вузах Луцка: когда стартуют и изменят ли графики из-за отключения света

Вскоре в украинских университетах начнутся зимние каникулы. В луцких вузах они состоятся по графику.

Даже при отключении света. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на misto.media.

Когда зимние каникулы в вузах Луцка?

Учебный процесс в вузах Луцка также продолжается в соответствии с ранее утвержденными планами.

Волынский национальный университет имени Леси Украинки

Календарь обучения и каникулы в рамках этого учебного года не меняли, рассказал ректор ВНУ Анатолий Цьось. Университет работает согласно плану, утвержденным в сентябре.

Рождественские каникулы продлятся с 25 декабря по 2 января,

– уточнил педагог.

После короткого возвращения к занятиям студенты будут иметь еще один период отдыха – с 19 по 30 января.

Луцкий национальный технический университет

В ЛНТУ говорят, что график каникул и сессии не меняют. На ситуацию не повлияют даже отключения света.

Обучение продлится до конца декабря. Во второй половине месяца бакалавры будут сдавать модульные контрольные, а магистры будут защищать квалификационные работы, сообщила проректор Надежда Ковальчук.

Зимняя экзаменационная сессия запланирована на 5 – 18 января,

– уточнила она.

После этого студенты уйдут на каникулы. Весенний семестр начнется в феврале 2026 года.

Когда стартовало обучение в университетах Украины?