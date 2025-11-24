Зимові канікули у вишах Луцька: коли стартують і чи змінять графіки через відключення світла

Невдовзі в українських університетах розпочнуться зимові канікули. У луцьких вишах вони відбудуться за графіком.

Навіть опри відключення світла. Про це інформує 24 Канал з посиланням на misto.media.

Коли зимові канікули у вишах Луцька?

Навчальний процес у вишах Луцька також триває відповідно до раніше затверджених планів.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Календар навчання та канікули у межах цього навчального року не змінювали, розповів ректор ВНУ Анатолій Цьось. Університет працює згідно з планом, затвердженим у вересні.

Різдвяні канікули триватимуть з 25 грудня до 2 січня,

– уточнив освітянин.

Після короткого повернення до занять студенти матимуть ще один період відпочинку – з 19 по 30 січня.

Луцький національний технічний університет

У ЛНТУ кажуть, що графік канікул та сесії не змінюють. На ситуацію не вплинуть навіть відключення світла.

Навчання триватиме до кінця грудня. У другій половині місяця бакалаври складатимуть модульні контрольні, а магістри захищатимуть кваліфікаційні роботи, повідомила проректорка Надія Ковальчук.

Зимова екзаменаційна сесія запланована на 5 – 18 січня,

– уточнила вона.

Опісля студенти підуть на канікули. Весняний семестр розпочнеться у лютому 2026 року.

Коли стартувало навчання в університетах України?