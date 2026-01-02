МОН обнародовало перечень вузов, осуществляющих набор на "нулевой" курс

Министерство образования и науки Украины обнародовало перечень вузов, которые будут осуществлять набор на подготовительное отделение "Открытый путь к высшему образованию". Речь идет о "нулевом курсе".

Сколько вузов участвуют в проекте?

Всего в перечень вузов, которые будут осуществлять набор на "нулевой курс", попали 45 университетов, подчиненных МОН Украины.

Среди них – ведущие вузы нашего государства. Говорится, в частности, о Киевском национальном университете имени Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Харьковский национальный университет имени Каразина, Национальный университет "Львовская политехника", Национальный университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

Формат и стоимость обучения на "нулевом" курсе определяют университеты.

Что известно о зимней вступительной кампании?