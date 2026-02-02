Укр Рус
2 февраля, 20:21
Зимняя вступительная кампания в вузе: стартовало обучение на нулевом курсе

Мария Волошин
  • В вузах Украины стартовало обучение на нулевом курсе в рамках проекта "Зимнее поступление".
  • Его внедрили уже в 88 учреждениях высшего образования.

В вузах Украины стартовало обучение на нулевом курсе в рамках проекта "Зимнее поступление". Его должны внедрить по меньшей мере в 88 учреждениях высшего образования.

Из них 78 – в сфере управления МОН Украины. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Куда можно поступить на нулевой курс?

В проекте также участвуют частные и коммунальные вузы. Окончательный перечень всех ЗВО обнародуют на сайте МОН вскоре.

Нулевой курс ввели с целью предоставить абитуриентам больше времени и возможностей для подготовки к НМТ, помочь наверстать пробелы в знаниях и определиться со специальностью и учреждением высшего образования еще до начала основной вступительной кампании, 
– заявил глава МОН Оксен Лисовой.

В условиях войны, по его словам, это должно уменьшить учебную нагрузку и расширить возможности для поступления в Украине прежде всего для тех абитуриентов, чей доступ к обучению был наиболее затруднен.

Заметим, что нулевой курс – интенсивная подготовительная программа перед поступлением на первый курс. Университеты также закладывают в программы профориентационные элементы, чтобы участники могли увидеть, как выглядит выбранная специальность в реальном образовательном процессе, и понять требования еще до основной вступительной кампании.

Часть университетов уже начала обучение в дистанционном формате. Конкретные даты старта, расписание, формат занятий и требования к участию определяет каждый университет, 
– добавил заместитель главы МОН Николай Трофименко.

Поэтому подробную информацию об условиях обучения на нулевом курсе следует искать на сайте конкретного университета.

Что известно о зимней вступительной кампании?

  • В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы. Новация стартует этой зимой.

  • Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.

  • ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к УМТ.

  • Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.

  • При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.

  • Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".