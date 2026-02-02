Зимняя вступительная кампания в вузе: стартовало обучение на нулевом курсе
- В вузах Украины стартовало обучение на нулевом курсе в рамках проекта "Зимнее поступление".
- Его внедрили уже в 88 учреждениях высшего образования.
Из них 78 – в сфере управления МОН Украины. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Куда можно поступить на нулевой курс?
В проекте также участвуют частные и коммунальные вузы. Окончательный перечень всех ЗВО обнародуют на сайте МОН вскоре.
Нулевой курс ввели с целью предоставить абитуриентам больше времени и возможностей для подготовки к НМТ, помочь наверстать пробелы в знаниях и определиться со специальностью и учреждением высшего образования еще до начала основной вступительной кампании,
– заявил глава МОН Оксен Лисовой.
В условиях войны, по его словам, это должно уменьшить учебную нагрузку и расширить возможности для поступления в Украине прежде всего для тех абитуриентов, чей доступ к обучению был наиболее затруднен.
Заметим, что нулевой курс – интенсивная подготовительная программа перед поступлением на первый курс. Университеты также закладывают в программы профориентационные элементы, чтобы участники могли увидеть, как выглядит выбранная специальность в реальном образовательном процессе, и понять требования еще до основной вступительной кампании.
Часть университетов уже начала обучение в дистанционном формате. Конкретные даты старта, расписание, формат занятий и требования к участию определяет каждый университет,
– добавил заместитель главы МОН Николай Трофименко.
Поэтому подробную информацию об условиях обучения на нулевом курсе следует искать на сайте конкретного университета.
Что известно о зимней вступительной кампании?
В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы. Новация стартует этой зимой.
Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.
ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к УМТ.
Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.
При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.
Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".