Заявлений было вдвое больше: сколько абитуриентов согласились на "Зимнее поступление"

В нашем государстве недавно анонсировали введение зимней вступительной кампании в учреждения высшего образования. Новация стартовала этой зимой.

Обучение по программе начали 1027 будущих абитуриентов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, информирует Osvita.ua.

Сколько абитуриентов выбрали "Зимнее поступление"?

Чиновник отметил, что в целом подали 2460 заявлений на участие в программе "зимнего поступления".

Но обучение на "нулевом курсе" начали только 1027 будущих абитуриентов в 46 вузах. Этот курс предусматривает подготовку поступающего к сдаче национального мультитеста.

Из них на дневной форме учатся 454 будущих студента Другие – дистанционно.

Кто мог принять участие в программе?

В МОН заявляли, что места в первую очередь предусмотрели для таких категорий абитуриентов:

молодежь с временно оккупированных или прифронтовых территорий, которая не смогла поступить летом;

военнослужащие, ветераны и те, кто возвращается из плена или демобилизуется после завершения основного набора;

поступающие, которые не сдали НМТ по объективным причинам, например, из-за вынужденного выезда за границу или перебоев со связью и безопасностью во время тестирования.

Для них также предусмотрели гранты на обучение, стипендии и оплату проживания в общежитии, если нужно.

Что известно о зимней вступительной кампании?