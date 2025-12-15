"Нулевой курс" в вузах: в МОН рассказали детали зимней вступительной кампании
- В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию с "нулевым курсом" для подготовки к УМТ и адаптации к университетскому обучению.
- "Нулевой курс" будет доступен для определенных категорий поступающих, в частности молодежи с оккупированных территорий, военнослужащих и ветеранов, которые не смогли поступить летом.
В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы. ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.
Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на завуч в интервью РБК-Украина заместителя главы МОН Николая Трофименко.
Для кого это "зимнее поступление"?
Чиновник говорит, что это не отдельное образование, а переходный этап между школой вузом.
Это мостик между школой для выпускников и других желающих получить высшее образование в Украине и первым курсом: несколько месяцев целенаправленной подготовки к НМТ и адаптации к университетскому формату,
– уточнил Трофименко.
Принять участие в проекте смогут те, кто планирует поступать на бакалавриат и чувствует, что имеет пробелы в знаниях или перерыв в обучении из-за войны или переездов.
На нулевом курсе на бюджетной форме обучения в первую очередь предусмотрено несколько категорий поступающих: молодежь с временно оккупированных или прифронтовых территорий, которая не смогла поступить летом, военнослужащие, ветераны и те, кто возвращается из плена или демобилизуется после завершения основного набора, поступающие, которые не сдали НМТ по объективным причинам, например из-за вынужденного выезда за границу или перебоев со связью и безопасностью во время тестирования,
– пояснил заместитель министра.
Чем отличается курс от классических университетских?
Он также объяснил разницу между "традиционными" подготовительными курсами и "нулевым курсом". Первые – это внутренние инициативы вузов с очень разной структурой и требованиями.
"Нулевой курс" в рамках зимнего поступления является формализованным стандартом с требованиями качества: четко определены предметные блоки, прозрачная связь с последующим поступлением, фокус государственной поддержки на тех, кто реально "выпал" из нормального учебного процесса,
– сообщил заместитель министра.
Когда стартует первый набор?
Заместитель Лисового рассказал, что модель привязана к вступительной кампании 2026 года, поэтому первый набор должен стартовать зимой.
Первые группы выйдут на обучение с января, но постановление позволяет запускать программы до марта, поэтому заведения смогут сформировать один или несколько потоков,
– уточнил Трофименко.
Что известно об инициативе?
- В августе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия поступления в украинские ЗВО.
- В частности, говорилось о том, чтобы ввести зимнюю вступительную кампанию для тех, кто по определенным причинам не смог поступать летом.
- В сентябре глава МОН Оксен Лисовой сообщил, что ведомство инициирует введение "нулевого курса" для абитуриентов, которые не сдали НМТ.
- В прошлом месяце в МОН заявили, что в Украине вводят "зимнее поступление" в университеты на "нулевой курс". Новация стартует уже этой зимой.
- В ведомстве убеждены, что "зимнее поступление" на "нулевой курс" – это абсолютно правильный ответ государства на вызовы современности.