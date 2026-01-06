Харьковские вузы приглашают на "нулевой курс": какие возможности для поступающих

Министерство образования и науки Украины ранее анонсировало введение зимней вступительной кампании. Недавно ведомство опубликовало перечень высших учебных заведений, в которых можно регистрироваться на "нулевой курс".

Какие вузы в Харькове предлагают "нулевой курс"?

Именно в 45 ЗВО в нашем государстве сейчас вводят подготовительные отделения в рамках экспериментального проекта "Открытый путь к высшему образованию". Регистрация уже стартовала, сообщили в МОН.

К эксперименту присоединятся шесть харьковских вузов:

Харьковский национальный университет имени Каразина;

Национальный технический университет "ХПИ";

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова;

Харьковский национальный экономический университет имени Кузнеца;

Харьковский национальный автодорожный университет.

