Учеба Образование в Украине Зимняя вступительная кампания: кто может принять участие и какие бонусы получит
12 декабря, 20:41
Зимняя вступительная кампания: кто может принять участие и какие бонусы получит

Мария Волошин
  • В Украине одобрили зимнюю вступительную кампанию с подготовительными курсами для участия в НМТ.
  • Участники программы, особенно из уязвимых категорий, могут получить финансовую помощь, стипендии и компенсацию за общежитие, а также получить до 15 дополнительных баллов при поступлении в выбранный ЗВО.

В Украине одобрили проведение зимней вступительной кампании. Это экспериментальный проект подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для поступающих.

ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Как будет происходить "зимнее поступление"?

Обязательными предметами тестирования являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный, естественные дисциплины или литература) – по 90 аудиторных часов каждый. Обучение возможно очно и дистанционно.

Для участников программы предусмотрели гранты на это обучение, стипендии (для дневной формы) и оплату проживания в общежитии, если нужно. "Зимнее поступление" призвано уменьшить образовательные потери, помочь поступающим безопаснее подготовиться к НМТ и заранее определиться с дальнейшей траекторией.

В МОН заявили, что подготовительное отделение де-факто выполняет роль "нулевого курса", ведь в случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО абитуриент сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности.

Кто может принять участие в программе?

Участник имеет полное среднее образование (или завершает его в этом году), ранее не учился на подготовительном отделении и не получал высшее образование. Проект ориентирован на девять категорий участников:

  • Жители ВОТ, территорий активных боевых действий или возможных боевых действий, которые не смогли принять участие во вступительной кампании.

  • Освобожденные из плена.

  • Уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года.

  • Военнослужащие (если есть возможность, желание и согласие командования).

  • Граждане Украины, которые вернулись из-за границы.

  • Граждане Украины, которые находятся за границей.

  • Лица, которые регистрировались на НМТ, но не пришли на тестирование.

  • Лица, которые неуспешно сдали НМТ.

  • Выпускники последнего года обучения школ, колледжей и профтехов.

Как будет происходить обучение?

Подготовка будет длиться от трех до шести месяцев. Обучение стартует не позднее 1 марта.

Формат обучения: если вуз расположен не в зоне активных или возможных боевых действий, обучение происходит в аудиториях оффлайн.

Образовательная программа предусматривает следующие предметы:

  • украинский язык (минимум 90 часов);

  • математика (минимум 90 часов);

  • история Украины (минимум 90 часов);

  • предмет на выбор (биология, география, физика, химия, иностранный язык, украинская литература – минимум 90 часов);

  • украиноведческий курс (для отдельных категорий: тех, то выехал из ВОТ, вернулся из-за границы и т.д.);

  • психологическая поддержка;

  • профессиональная ориентация.

Бонус для поступающих: после успешного обучения слушатели получат свидетельство в электронной форме. Если слушатель поступает в тот же вуз на специальности, которым предоставляется особая поддержка, он получит 15 дополнительных баллов к своему конкурсному баллу, 
– указано в документе.

Кто получит финансовую помощь от государства?

Некоторые слушатели смогут получить финансовую помощь (грант, потребительская помощь, компенсация за общежитие). Это те, кто учится на дневной форме подготовки и относятся к уязвимым категориям (жители ВОТ или зоны боевых действий, освобожденные пленные, освобожденные военные, действующие военные).

  • Государственный грант на обучение

Это денежная помощь, которая покрывает стоимость обучения на подготовительном отделении. Максимальный размер гранта – 3000 гривен. Выплату предоставляют единовременно за всю продолжительность обучения (от трех до шести месяцев). Слушателю поступит сертификат в Дії о получении денег.

  • Потребительская помощь (стипендия)

Это финансовая помощь, предназначена для удовлетворения ежедневных потребностей. Размер – 3209 гривен в месяц. Слушатель может получить эту помощь, если не получает других выплат из госбюджета.

  • Компенсация за общежитие

Если слушатель зачислен на дневную форму, относится к уязвимой категории (жители ВОТ или зоны боевых действий, освобожденные пленные, освобожденные военные, действующие военные) и не имеет постоянного места жительства там, где расположен вуз, университет должен обеспечить ему место в общежитии. Министерство образования и науки компенсирует университету расходы на проживание. Объем компенсации – до 800 гривен в месяц.

Что известно об инициативе?

  • В августе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия поступления в украинские ЗВО.
  • В частности, говорилось о том, чтобы ввести зимнюю вступительную кампанию для тех, кто по определенным причинам не смог поступать летом.
  • В сентябре глава МОН Оксен Лисовой сообщил, что ведомство инициирует введение "нулевого курса" для абитуриентов, которые не сдали НМТ.
  • В прошлом месяце в МОН заявили, что в Украине вводят "зимнее поступление" в университеты на "нулевой курс". Новация стартует уже этой зимой.
  • В ведомстве убеждены, что "зимнее поступление" на "нулевой курс" – это абсолютно правильный ответ государства на вызовы современности.