Зимова вступна кампанія: хто може взяти участь та які бонуси отримає

В Україні схвалили проведення зимової вступної кампанії. Це експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників.

ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також МОН готує зміни до правил вступної кампанії 2026 року: що пропонують скасувати

Як відбуватиметься "зимовий вступ"?

Обов'язковими предметами тестування є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) – по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе очно та дистанційно.

Для учасників програми передбачили гранти на це навчання, стипендії (для денної форми) та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно. "Зимовий вступ" покликаний зменшити освітні втрати, допомогти вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед визначитися з подальшою траєкторією.

У МОН заявили, що підготовче відділення де-факто виконує роль "нульового курсу", адже в разі продовження навчання саме в обраному ЗВО вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей самий університет, залежно від спеціальності.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Хто може взяти участь у програмі?

Учасник має повну загальну середню освіту (або завершує її цього року), раніше не навчався на підготовчому відділенні та не здобував вищу освіту. Проєкт орієнтований на дев'ять категорій учасників:

Жителі ТОТ, територій активних бойових дій або можливих бойових дій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії.

Звільнені з полону.

Звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року.

Військовослужбовці (якщо є можливість, бажання та згода командування).

Громадяни України, які повернулися з-за кордону.

Громадяни України, які перебувають за кордоном.

Особи, які реєструвалися на НМТ, але не прийшли на тестування.

Особи, які неуспішно склали НМТ.

Випускники останнього року навчання шкіл, коледжів і профтехів.

Як відбуватиметься навчання?

Підготовка триватиме від трьох до шести місяців. Навчання стартує не пізніше ніж 1 березня.

Формат навчання: якщо виш розташований не в зоні активних чи можливих бойових дій, навчання відбувається в аудиторіях офлайн.

Освітня програма передбачає такі предмети:

українська мова (мінімум 90 годин);

математика (мінімум 90 годин);

історія України (мінімум 90 годин);

предмет на вибір (біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова, українська література – мінімум 90 годин);

українознавчий курс (для окремих категорій: тих, то виїхав з ТОТ, повернувся з-за кордону тощо);

психологічна підтримка;

професійна орієнтація.

Бонус для вступників: після успішного навчання слухачі отримають свідоцтво в електронній формі. Якщо слухач вступає до того ж самого вишу на спеціальності, яким надається особлива підтримка, він отримає 15 додаткових балів до свого конкурсного бала,

– зазначено у документі.

Хто отримає фінансову допомогу від держави?

Деякі слухачі зможуть отримати фінансову допомогу (грант, споживча допомога, компенсація за гуртожиток). Це ті, хто навчається на денній формі підготовки та належать до вразливих категорій (жителі ТОТ або зони бойових дій, звільнені полонені, звільнені військові, чинні військові).

Державний грант на навчання

Це грошова допомога, яка покриває вартість навчання на підготовчому відділенні. Максимальний розмір гранту – 3000 гривень. Виплату надають одноразово за всю тривалість навчання (від трьох до шести місяців). Слухачу надійде сертифікат у Дії про отримання грошей.

Споживча допомога (стипендія)

Це фінансова допомога, призначена для задоволення щоденних потреб. Розмір – 3209 гривень на місяць. Слухач може отримати цю допомогу, якщо не отримує інших виплат з держбюджету.

Компенсація за гуртожиток

Якщо слухач зарахований на денну форму, належить до вразливої категорії (жителі ТОТ або зони бойових дій, звільнені полонені, звільнені військові, чинні військові) і не має постійного місця проживання там, де розташований виш, університет має забезпечити йому місце в гуртожитку. Міністерство освіти і науки компенсує університету витрати на проживання. Обсяг компенсації – до 800 гривень на місяць.

До теми Гранти, стипендії та оплата проживання: уряд схвалив "зимовий вступ" у виші

Що відомо про ініціативу?