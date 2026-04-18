"Одолжить у Сирка глаз": что означает фразеологизм "Тореадоров из Васюковки"

Многие помнят яркие приключения Павлуши и Явы из легендарной повести Всеволода Нестайко, но некоторые фразы героев могут вызвать вопросы у современных читателей. Одно из таких выражений – "одалживать у Сирка глаз", которое метко описывает определенную черту человеческого поведения.

Украинский язык богат на идиомы, которые добавляют речи особый колорит и эмоциональность. Читая классику детской литературы – "Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко, – можно встретить интересную конструкцию о "одалживать у Сирка глаза", и это не просто художественный оборот, а древний фразеологизм с глубоким подтекстом.

Что означает это выражение?

Выражение "одолжить у Сирка глаз" употребляют тогда, когда хотят сказать о человеке, который потерял стыд. Буквально это означает действовать бесстыдно, не чувствуя неловкости за свои недостойные поступки. Когда кому-то "не хватает собственных глаз", чтобы смотреть людям в глаза из-за позора, он будто "одалживает" их у собаки (Сирко), которому безразлично к человеческим моральным нормам.

Это синоним к выражению "быть бесстыдным". В контексте приключений Явы и Павлуши этот фразеологизм подчеркивает озорной характер героев или критическую оценку их выходок со стороны взрослых.

Почему именно Сирко?

Выбор имени "Сирко" не случайный, ведь в украинском селе это традиционно одна из самых популярных кличек для собак. Поскольку животные не имеют человеческого чувства стыда или моральной ответственности, метафора "собачьих глаз" идеально подошла для описания дерзкого поведения.

Употребление таких оборотов делает речь живой и образной. Знание подобных фразеологизмов помогает не только лучше понимать классические произведения, но и точнее выражать собственные мысли, избегая сухости и канцеляризмов.

