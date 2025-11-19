Россиянизм или исконное: есть ли в украинском языке слово "звізда"

Вскоре в Украине начнутся рождественско-новогодние праздники. Многие наши земляки только сейчас начинают шире знакомиться с обычаями и традиционными символами этих праздников.

Что интересно, есть украинцы, которые считают, что слово "звізда" является не украинским, а русским. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в Threads пользовательницы с псевдонимом happy_odesa_mama.

Что думают украинцы о слове "звізда"?

Пользовательница соцсети решила спросить у других: "Почему люди, которые воспроизводят украинскую культуру рождественских традиций, так упорно используют для этого русские названия "ЗВІЗДА" и "звіздяр", когда есть такие прекрасные слова как "зірка", "зіронька" и "зіркар". При этом она заявила, что эти слова ей рифмуются с матом.



Сообщение пользовательницы о "звезде" / скриншот

Украинцы в комментариях высказали свои мысли и рассказали автору цитаты, почему ее версия является ложной. Вот что они написали:

Возможно, потому, что эти люди именно придерживаются традиций, а не придумывают слова? Словарь Гринченко, который традиционно считается лишенным русизмов, знает и "звізду", и "звіздаря", и даже (йой!) слово "звіздатий" – и не боится никаких рифм. У классиков: "І їм на звіздах ворожу" (І. Котляревський). "…він був одною з ясніших звізд, уважався чоловіком розумним і досвідним" (І. Франко). А вот "зіркаря" ни один словарь не знает.



Объяснение украинцев / скриншот

Также украинцы вспоминают слова из известной колядки, где есть "звізда":

"Нова радість стала, яка не бувала: над вертепом звізда ясна світлом засіяла".

Еще один русскоязычный человек открыл для себя украинский. Есть диалектные слова, и не все слова похожие на (московские, – ред.) являются русизмами.

ЗвиздА – это архаизм. Это наше слово, заимствовано в русский, так же как и гОрод (от слова городити).

Объяснение украинцев / скриншот

Что такое "звезда"?

В украинском языке есть слово "звізда".

Так, "звіздА" – фолькорное или диалектное название зари, рассказывает Словарь украинского языка. Также "звізда" – главный атрибут празднования Рождества, напоминает "Википедия". А "звездочет" – тот, кто носит рождественскую звезду.

Поэтому можем говорить и "звізда", и "зірка" для конкретных случаев. Но не "звєзда" – это уже суржик.

Поэтому "звізда" – псевдороссиянизм, если вы вдруг считаете, что наш язык заимствовал это слово из "языка оккупанта".

