Не вживайте росіянізм: як замінити слово "рубашка" у розмові

8 жовтня 2024, 12:23
Читать новость на русском
Автор: Марія Волошин

Українці часто можуть вживати суржикові слова у щоденному мовленні. Зокрема, найменовувати ними елементи одягу.

Але не варто засмічувати своє мовлення росіянізмами. Освіта 24 допоможе викорінити ще одне непритаманне наші мові слово.

Дивіться також "Удерживать руки на весу": як це сказати українською

Як українською буде "рубашка"

Так, з уст українців часто можна почути таке слово як "рубашка". Причому його вживають як чоловіки, так і жінки, коли говорять про один з елементів свого гардероба. Однак це – росіянізм. 

В українській мові натомість на заміну є красиве слово "сорочка". 

Що цікаво! Слово "сорочка" позначає не лише одяг. Має воно й інші значення. 

Якщо заглянути у словник, можна знайти такі:

  1. Жіноча або дитяча натільна білизна.

 Жіночий одяг, який одягають поверх білизни. 

  1. Чоловіча натільна білизна або одяг, що надягають поверх білизни, для верхньої частини тіла.
  1.  Захисна оболонка чого-небудь. 
  1. спец. Порожнина в машинах і апаратах, призначена для циркуляції рідини або газу, які охолоджують чи нагрівають що-небудь. 

Зверніть увагу! Раніше у нашій антисуржиковій добірці ми розповідали про те, як правильно називати речі з вашого зимового гардероба. Зокрема, підказали, які суржикові слова ви можете вживати, називаючи ті чи інші речі. Про це читайте за посиланням. 