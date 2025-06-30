Популярний учитель Циганков отримав орден від президента та "нарвався" на погрози

Популярний український учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков отримав вагому державну нагороду. Його нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.

Нагороду йому вручив президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис педагога у соцмережі.

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Циганков нагородили орденом "За заслуги" III ступеня

Учитель написав, що нагороду він змін отримати завдяки дітям. І додав, що це все – заради них.

Вистачило б тільки сил, щоб всі діти були щасливі. Вистачило б сил підтримати кожного,

– написав Циганков.

Також подякував президенту за цю честь та нагороду та наголосив, що вона присвячена учням педагога.

Цікаво! Орден "За заслуги" I, II, III ступеня – це державна нагорода України для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

У коментарях українці привітали київського вчителя і пошкодували, що у них такого педагога у школі не було.

Я думаю, з вас почнеться нова ера вчителів – натхненних, люблячих та освічених!

– поділилися підписники.

Гейтери позаздрили – Циганков відповів

Діяльність Циганкова та його нагорода від президента не пройшла повз увагу усіх, хто йому заздрить, та інших гейтерів, тобто брудоливів, злосників, лихословів, ненавидників, які критикують чиїсь досягнення, знецінюють їх, висловлюють негативні коментарі або просто псують настрій та життя іншим.

Учитель написав у твітері, що йому почали телефонувати та погрожувати. При цьому подякував їм і заявив: "Так далеко підем. Молодці".

Для розумників, які намагаються нарити на мене хоч щось і які дістали результати НМТ моєї школи. Можете розслабитися. Я не викладаю в 11 класі,

– написав педагог.

Також подякував усім іншим за підтримку. І додав, що усе бачить.

Раніше ми розповідали, як Руслан Циганков "запалив" на випускному разом з учнями.