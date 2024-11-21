Варіанти незвичні: як правильно і красиво українською назвати сережки

Українці часто можуть вживати суржикові слова у щоденному мовленні. А нормативні слова іноді помилково вважати "мовним сміттям".

Тож Освіта 24 продовжує розповідати, яких слів варто уникати у своєму мовленні, а які навпаки – не оминати увагою. Одним із таких цікавих слів є "сережки".

Дивіться також Ізумруд, брильянт і янтарь: як назвати коштовне каміння українською правильно

Як українською назвати "сережки"

Зазвичай прикраси у вигляді кільця, підвіски, дужки яких просмикують у мочку вуха (в деяких народів – у носову перетинку) називають сережками. Цим словом також позначають і суцвіття деяких деревних рослин у вигляді китиці з дрібних квітів.

Словники як синонім до сережок ще подають слово "сЕрги" (не "сєрги"). Це слово має й інші значення. Сергами ще називають м'ясисті відростки під шиєю у півня й курки, а також у кіз та овець. А також пристрій (звичайно у вигляді кільця або напівкільця) для підвішування або з'єднання різних предметів.

Дивіться також Варіанти зачаровують: як правильно та красиво сказати українською "умничка"

Які діалектизми позначають сережки

Серед діалектизмів також можна знайти цікаві та незвичні назви. Зокрема, такі:

ковткИ;

кУльчики;

завУшниці, заушниці;

клІпси (прикраса, що затискується на мочці вуха).



Як назвати сережки українською / Freepik

Що кажуть мовознавці

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко при цьому наголошує: не варто сережки називати "сірьожками". Також він зазначає: якщо глянути у словники, помітимо, що у деяких регіонах нашої держави "сережки" як прикраси ще називають "кульчиками".

Припускають, що слово "кульчики" прийшло з польської мови (kolczyki).

Тож Авраменко радить вживати обидва слова у побуті. Натомість у науковому та діловому стилях мови – "сережки".

Що цікаво! Сучасні мовознавці радять сережки називати "заушниці".