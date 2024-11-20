Одним із таких є "умничка". Тож 24 Канал з посиланням на інстаграм популяризаторки української мови Марії Словолюб розкаже, як красиво і правильно замінити це слово рідною мовою.

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Як українською буде "умничка"

Варіантів для заміни цього суржику є чимало. Зокрема, можете вживати такі:

  • розумник/розумничка;
  • молодець/ молодчина;
  • мудра голова.

Якщо ж вам спадає на думку варіант "толковий", то знайте: це – суржик,
– наголосила Словолюб.

Вона радить казати українською так:

  • кмітливий;
  • тямущий;
  • меткий;
  • вправний;
  • догадливий.

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