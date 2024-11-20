Одним із таких є "умничка". Тож 24 Канал з посиланням на інстаграм популяризаторки української мови Марії Словолюб розкаже, як красиво і правильно замінити це слово рідною мовою.

Дивіться також Не "Арменія": як правильно назвати цю країну українською

Як українською буде "умничка"

Варіантів для заміни цього суржику є чимало. Зокрема, можете вживати такі:

розумник/розумничка;

молодець/ молодчина;

мудра голова.

Якщо ж вам спадає на думку варіант "толковий", то знайте: це – суржик,

– наголосила Словолюб.

Вона радить казати українською так:

кмітливий;

тямущий;

меткий;

вправний;

догадливий.

Дивіться також Схованка партизанів, мордівня і верещака: які секрети "ховає" львівська криївка

Читайте більше цікавих мовних порад