Стартує сертифікація вчителів математики та української мови й літератури

Упродовж 1 – 11 серпня відбудеться сертифікація учителів математики та української мови і літератури. У пілотному проєкті візьме участь по 500 педагогів з кожного предмета.

Сертифікація обов'язкова в Україні з 20219 року для вчителів початкових класів. 2023 року Міносвіти поширило її й на інших педагогів.

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Стартує сертифікація вчителів

Перший цикл пілотного проєкту стосуватиметься вчителів математики та української мови і літератури. У ньому можуть взяти участь педагоги, які відповідають таким критеріям:

мають стаж роботи вчителем не менш ніж два роки;

основне місце роботи – посада вчителя математики або вчителя української мови і літератури.

Якщо вчитель працює у школі за сумісництвом чи суміщенням, а керівники та їхні заступники мають педагогічне навантаження з відповідних предметів у 5 – 6 класах, тоді вони не зможуть узяти участі в сертифікації.

Потенційним учасникам сертифікації при цьому радять заздалегідь ознайомитися з процедурою реєстрації. Також підготувати комплект необхідних документів:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

довідку зі школи.

Сертифікація вчителів відбуватиметься у 3 етапи:

незалежне тестування учасників (УЦОЯО);

самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності (ДСЯО);

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (ДСЯО).