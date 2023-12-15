Учителі отримали результати сертифікації: впорались чи провалили іспит

Учителі математики й української мови та літератури, які у 2023 році брали участь у сертифікації, отримали результати заключного третього етапу. У його межах педагоги отримали експертну оцінку свого практичного досвіду.

Результати сертифікації учителі можуть знайти у своїх електронних кабінетах. Тепер їхня зарплата зросте.

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Учителі отримали результати сертифікації

У 2023 році успішно пройшов сертифікацію 161 учитель математики та 341 учитель української мови і літератури.

Так, тепер усі педагоги, які цьогоріч пройшли сертифікацію, отримають 20% доплати до посадового окладу.

При цьому успішне проходження сертифікації цим освітянам зарахують як проходження чергової або позачергової атестації. До того ж присвоять наступну кваліфікаційну категорію або підтвердять вищу кваліфікаційну категорію.

Зауважимо, що у 2019 році в Україні запровадили процедуру сертифікації вчителів початкових класів. А цьогоріч – учителів математики та української мови і літератури.

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Як відбуватиметься сертифікація учителів у 2024 році

У 2024 році сертифікацію можуть пройти вчителі таких предметів:

всесвітньої історії;

вступу до історії України та громадянської освіти;

громадянської освіти;

історії України;

основ правознавства.

Також сертифікацію організують для педагогів початкових класів та математики і української мови і літератури.

Реєстрація відбудеться протягом 15 – 30 січня 2024 року.