Результаты сертификации учителя могут найти у своих электронных кабинетах. Теперь их зарплата вырастет.
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Учителя получили результаты сертификации
В 2023 успешно прошел сертификацию 161 учитель математики и 341 учитель украинского языка и литературы.
Так, теперь все педагоги, прошедшие в этом году сертификацию, получат 20% доплаты к должностному окладу.
При этом успешное прохождение сертификации этим педагогам засчитают как прохождение очередной или внеочередной аттестации. К тому же, присвоят следующую квалификационную категорию или подтвердят высшую квалификационную категорию.
Отметим, что в 2019 году в Украине была введена процедура сертификации учителей начальных классов. А в этом – учителей математики и украинского языка и литературы.
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Как будет проходить сертификация учителей в 2024 году
В 2024 году сертификацию могут пройти учителя следующих предметов:
- всемирной истории;
- поступления в историю Украины и гражданского образования;
- гражданского образования;
- истории Украины;
- основ правоведения.
Также сертификация организована для педагогов начальных классов и математики и украинского языка и литературы.
Регистрация состоится в течение 15 – 30 января 2024 года.