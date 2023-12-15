Результаты сертификации учителя могут найти у своих электронных кабинетах. Теперь их зарплата вырастет.

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Учителя получили результаты сертификации

В 2023 успешно прошел сертификацию 161 учитель математики и 341 учитель украинского языка и литературы.

Так, теперь все педагоги, прошедшие в этом году сертификацию, получат 20% доплаты к должностному окладу.

При этом успешное прохождение сертификации этим педагогам засчитают как прохождение очередной или внеочередной аттестации. К тому же, присвоят следующую квалификационную категорию или подтвердят высшую квалификационную категорию.

Отметим, что в 2019 году в Украине была введена процедура сертификации учителей начальных классов. А в этом – учителей математики и украинского языка и литературы.

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Как будет проходить сертификация учителей в 2024 году

В 2024 году сертификацию могут пройти учителя следующих предметов:

всемирной истории;

поступления в историю Украины и гражданского образования;

гражданского образования;

истории Украины;

основ правоведения.

Также сертификация организована для педагогов начальных классов и математики и украинского языка и литературы.

Регистрация состоится в течение 15 – 30 января 2024 года.