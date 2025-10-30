Скільки і які педагоги-предметники зможуть пройти сертифікацію у 2026 році
- У 2026 році 5 тисяч шкільних учителів зможуть пройти педагогічну сертифікацію.
- Зокрема, вчителі початкових класів, математики, української мови та літератури, історії та англійської мови.
Наступного року пройти педагогічну сертифікацію зможуть 5 тисяч шкільних учителів. У МОН визначили граничну кількість учасників кожної категорії та відповідно до регіонів.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Відповідно до наказу МОН, взяти участь у сертифікації зможуть учителі початкових класів, математики, української мови та літератури, історії та англійської мови.
Що відомо про сертифікацію вчителів 2026?
Так, наступного року вдвічі збільшать граничний ліміт для проходження сертифікації вчителів англійської мови – з 500 до 1000 осіб.
Також дещо збільшили квоту вчителям початкових класів – з 1500 до 1750 осіб.
Водночас квоти для вчителів-предметників – математиків, істориків та українських філологів – дещо зменшили (з 1000 до 750 учасників за кожною з категорій).
Реєстрація для участі в сертифікації відбуватиметься традиційно у межах двох етапів:
- основний етап (з 09 до 16 січня) – у межах регіональних реєстраційних квот;
- додатковий етап (з 17 до 19 січня) – у межах граничної кількості учасників сертифікації без застосування регіональних реєстраційних квот.
Як змінять процедуру підвищення кваліфікації вчителів?
- Процедура підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зазнає змін.
- Ключові зміни – з'явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогів.
- Супервізію офіційно визнали однією з форм підвищення кваліфікації.
- У МОН зазначають, що це рішення – перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем".