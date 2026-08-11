В Україні змінять термін дії сертифікатів педагогів

В Україні змінять періодичність проходження сертифікації педагогів. Також збільшать терміну дії сертифіката за результатами її успішного проходження з трьох до п'яти років.

Правила прописали в ухваленому урядом законопроєкті. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Скільки років діятиме сертифікат

Зараз сертифікат діє три роки, а період між черговими атестаціями становить п'ять років. У МОН зазначають, що через це строки сертифікації та атестації не узгоджені, а в межах одного п'ятирічного циклу можуть дублюватися процедури оцінювання. Законопроєкт МОН усуває цю невідповідність: сертифікат діятиме п'ять років, а періодичність проходження сертифікації відповідно зміниться.

Такі зміни допоможуть узгодити строки сертифікації та атестації, уникнути дублювання процедур і зменшити навантаження на педагогічних працівників. Учителі й учительки матимуть зрозумілий п'ятирічний цикл професійного оцінювання, без додаткової необхідності знову підтверджувати результати сертифікації до завершення цього періоду,

– повідомили в МОН.

Для закладів освіти це також спростить планування професійного зростання команди та інші кадрові процеси. Установи, які проводять сертифікацію, зможуть рівномірніше планувати роботу експертів і організацію оцінювання, не дублюючи процедури для тих самих педагогічних працівників у межах одного циклу.

Збільшення строку дії сертифіката розвантажить педагогів, оскільки збільшить інтервал між оцінюваннями та дасть більше часу для якісного професійного розвитку.