Відомо, скільки вчителів історії успішно здолали перший етап сертифікації

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили результати першого етапу педагогічної сертифікації. Так, 81% учителів історії та громадянських дисциплін успішно склав сертифікаційний тест.

Інформацію вже передали до Державної служби якості освіти України. Саме вона відповідальна за проведення наступних етапів сертифікації.

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Чи пройшли вчителі в Україні сертифікацію

В УЦОЯО розповіли, що для участі в сертифікації зареєструвалися 462 учителі (ліміт був 500).

Складати тести до пунктів тестування прибули 406 учителів історії та громадянських дисциплін.

За підсумками опрацювання даних та розгляду трьох апеляційних заяв до наступних етапів сертифікаційної процедури допустили 332 педагогів.

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Який наступний етап сертифікації

Наступним етапом сертифікації є самооцінювання учасниками власної педагогічної майстерності.

Після його проходження протягом 11 – 14 жовтня учасники дізнаються, хто візьме участь в останньому, третьому етапі сертифікації. Він триватиме з 28 жовтня до 29 листопада й передбачатиме вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

До оцінювання планують залучити 560 сертифікованих експертів. Їх підготувала Державна служба якості освіти.

Після цього на засіданні комісії Державної служби якості освіти України визначать пороговий бал успішного проходження сертифікації для кожної категорії вчителів. Воно має відбутися у межах 2 – 6 грудня 2024 року.