Информацию уже передали в Государственную службу качества образования Украины. Именно она ответственна за проведение следующих этапов сертификации.

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Прошли ли учителя в Украине сертификацию

В УЦОКО рассказали, что для участия в сертификации зарегистрировались 462 учителя (лимит был 500).

Сдавать тесты в пункты тестирования прибыли 406 учителей истории и гражданских дисциплин.

По итогам обработки данных и рассмотрения трех апелляционных заявлений к следующим этапам сертификационной процедуры допустили 332 педагогов.

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Какой следующий этап сертификации

Следующим этапом сертификации является самооценка участниками собственного педагогического мастерства.

После его прохождения в течение 11 – 14 октября участники узнают, кто примет участие в последнем, третьем этапе сертификации. Он продлится с 28 октября по 29 ноября и будет предусматривать изучение практического опыта работы участников сертификации.

К оцениванию планируют привлечь 560 сертифицированных экспертов. Их подготовила Государственная служба качества образования.

После этого на заседании комиссии Государственной службы качества образования Украины определят пороговый балл успешного прохождения сертификации для каждой категории учителей. Оно должно состояться в пределах 2 – 6 декабря 2024 года.