В Україні завершилася реєстрація на сертифікацію педагогів

В Україні завершився термін реєстрації для участі в сертифікації педагогів у 2024 році. Вона тривала протягом 15 – 30 січня.

За цей час зареєструвалося понад 4 тисячі вчителів. Що варто знати освітянам, читайте далі.

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В Україні завершилася реєстрація на сертифікацію

Для успішної реєстрації та подальшої участі в сертифікації кандидати мали вчасно надіслати документи до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Дату їхнього подання визначають за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті. Регіональні центри опрацьовують реєстраційні документи протягом десяти календарних днів із моменту їхнього одержання.

На сьогодні регіональні центри вже опрацювали всі отримані реєстраційні документи й підготували реєстраційні повідомлення:

1239 – для вчителів початкових класів;

501 – для вчителів української мови й літератури;

423 – для вчителів математики;

411 – для вчителів історії та громадянських дисциплін.

Що робити після реєстрації

Для цих освітян на сайті УЦОЯО також створили кабінети учасників сертифікації. Увійти в них можна за логіном і PIN-кодом, які вказані у реєстраційному повідомленні. Їх надішлють за результатами оброблення документів на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу.

Отримати дані для входу також можна через спеціальний сервіс на сайті УЦОЯО. Для цього необхідно ввести номер реєстраційної картки-заяви й перевірити, на якому етапі опрацювання реєстраційні документи, а в разі успішної реєстрації – отримати дані для входу.

Раніше ми також писали про те, коли у 2024 році відбудеться сертифікація педагогів. Дати читайте за посиланням.