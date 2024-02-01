За это время зарегистрировалось более 4 тысяч учителей. Что следует знать педагогам, читайте дальше.

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В Украине завершилась регистрация на сертификацию

Для успешной регистрации и дальнейшего участия в сертификации кандидаты должны были вовремя прислать документы в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Дату их подачи определяют по оттиску штемпеля отправления на почтовом конверте. Региональные центры обрабатывают регистрационные документы в течение десяти календарных дней с момента их получения.

На сегодняшний день региональные центры уже обработали все полученные регистрационные документы и подготовили регистрационные уведомления:

1239 – для учителей начальных классов;

501 – для учителей украинского языка и литературы;

423 – для учителей математики;

411 – для учителей истории и гражданских дисциплин.

Что делать после регистрации

Для этих педагогов на сайте УЦОКО также создали кабинеты участников сертификации. Войти в них можно по логину и PIN-коду, которые указаны в регистрационном сообщении. Их пришлют по результатам обработки документов на указанный в регистрационной карточке-заявлении адрес.

Получить данные для входа также можно через специальный сервис на сайте УЦОКО. Для этого необходимо ввести номер регистрационной карточки-заявления и проверить, на каком этапе обработки регистрационные документы, а в случае успешной регистрации – получить данные для входа.

Ранее мы также писали о том, когда в 2024 году состоится сертификация педагогов. Даты читайте по ссылке.