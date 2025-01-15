Директори та їхні заступники братимуть участь у сертифікації

Директори шкіл, заступники директорів, а також сумісники зможуть брати участь у педагогічній сертифікації. Такі зміни містить оновлене Положення про сертифікацію педагогічних працівників.

Відповідну постанову, яка вносить зміни до Положення про сертифікацію педагогів, ухвалив уряд.

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Хто зможе взяти участь у сертифікації

Згідно з оновленою версією документа, узяти участь у сертифікації тепер можуть педагоги, які на день початку реєстрації для участі в сертифікації мають відповідне педагогічне навантаження не менше ніж 0,25 тарифної ставки, зазначає Osvita.ua.

При цьому для охочих пройти сертифікацію залишають норму, що передбачає наявність стажу педагогічної роботи не менше ніж два роки.

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В Україні змінять процедуру сертифікації педагогів