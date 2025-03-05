Хто з учителів найкраще склав сертифікаційний тест
- Найкраще сертифікаційний тест склали вчителі історії та громадянських дисциплін.
- Успішно це зробили 74% зареєстрованих педагогів.
- Найнижчі результати показали вчителі математики, з яких лише 40% успішно пройшли перший етап сертифікації.
Тестування під час першого етапу проходження педагогічної сертифікації найкраще склали вчителі історії та громадянських дисциплін. З 337 зареєстрованих для участі в сертифікації педагогів успішно пройшли випробування 250.
Це загалом 74%. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані, оприлюднені Українським центром оцінювання якості освіти.
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Учителі історії склали сертифікаційний тест найкраще
Також значний відсоток педагогів серед тих, хто подолав "поріг" у 60% правильних відповідей, у вчителів початкових класів. З 1421 зареєстрованих це вдалося 1031 учителю. Це 72,5%.
З 425 зареєстрованих учителів української мови та літератури успішно склали тестування 268 – 63%.
Найнижчі показники третій рік поспіль демонструють вчителі математики. З 421 зареєстрованих на тестування педагогів успішно здолали перший етап сертифікації 168 вчителів, тобто майже 40%.
Інформацію про всіх учасників сертифікації, які успішно пройшли перший етап сертифікації, передали до Державної служби якості освіти України.
Зауважимо, що за проведення наступних двох етапів – самооцінювання учасниками власної педагогічної майстерності й вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації – відповідає Державна служба якості освіти та її територіальні органи.
- Нагадаємо, що перший етап педагогічної сертифікації відбувся у лютому. Для успішного проходження незалежного тестування та участі в наступному етапі учасник / учасниця сертифікації мають набрати не менше ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів.