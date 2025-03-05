Хто з учителів найкраще склав сертифікаційний тест

Тестування під час першого етапу проходження педагогічної сертифікації найкраще склали вчителі історії та громадянських дисциплін. З 337 зареєстрованих для участі в сертифікації педагогів успішно пройшли випробування 250.

Це загалом 74%. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані, оприлюднені Українським центром оцінювання якості освіти.

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Учителі історії склали сертифікаційний тест найкраще

Також значний відсоток педагогів серед тих, хто подолав "поріг" у 60% правильних відповідей, у вчителів початкових класів. З 1421 зареєстрованих це вдалося 1031 учителю. Це 72,5%.

З 425 зареєстрованих учителів української мови та літератури успішно склали тестування 268 – 63%.

Найнижчі показники третій рік поспіль демонструють вчителі математики. З 421 зареєстрованих на тестування педагогів успішно здолали перший етап сертифікації 168 вчителів, тобто майже 40%.

Інформацію про всіх учасників сертифікації, які успішно пройшли перший етап сертифікації, передали до Державної служби якості освіти України.

Зауважимо, що за проведення наступних двох етапів – самооцінювання учасниками власної педагогічної майстерності й вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації – відповідає Державна служба якості освіти та її територіальні органи.