Під час війни суттєво зросла потреба у комплектуванні посад молодших офіцерів у ЗСУ. На ці посади призначали перш за все випускників військових вишів, офіцерів запасу, сержантів і старшин, які мають вищу освіту.

Про це розповів заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони України полковник Сергій Литовченко.

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Чи зможуть сержанти без вищої освіти обіймати офіцерські посади

Литовченко при цьому зазначив, що на посадах офіцерів проходить військову службу певна кількість сержантів і старшин, які не мають вищої освіти. Проте вони пройшли відповідний курс військової підготовки. Також ці військовослужбовці набули вагомий бойовий досвід і успішно виконують службові обов'язки на цих посадах.

Так, аби підвищити укомплектованість посад молодшого офіцерського складу, 20 березня ВРУ ухвалила відповідний закон. Його направили на підпис президенту. Тож сержанти без вищої освіти таки зможуть обіймати офіцерські посади.

Саме вмотивований та досвідчений особовий склад дає змогу нашій державі отримувати все нові перемоги та звільняти раніше окуповані території,

– наголосив Литовченко.

Призначення сержантів без вищої освіти на офіцерські посади зумовлене потребою комплектування ЗСУ, наголосив під час брифінгу начальник управління організації комплектування офіцерським складом Головного управління персоналу ГШ ЗСУ полковник Валерій Дендебера.

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