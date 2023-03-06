Про це розповів очільник Міністерства оборони України. І зауважив, що культура військової професії має стати трендом.

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Що треба робити з військовими кафедрами

Міністр оборони наголосив: Росія мріятиме про реванш. Тому єдина запорука неповторення вторгнення – потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. При цьому додав, що можливо, строкова служба більше не потрібна.

Кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай,

– заявив Резніков.

За його словами, якщо ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає, чи починати війну.

Я знаю багато університетів, де фантастичні завідувачі військових кафедр, які сумлінно готували випускників, які зараз вдало воюють. А є училища, де навіть не всі… Армія – це зріз суспільства,

– додав очільник Міноборони.

І наголосив, що майже на кожному засіданні Ставки президент згадує про програми навчання. Генерал Павлюк разом з Генштабом займається питаннями комплектування та навчань. Тому офіцери з бойовим досвідом мали б донести в навчальні центри енергію та розуміння, як і кого треба готувати.

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