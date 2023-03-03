Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. При цьому уточнив, що військовою освітою в Україні опікується Міноборони.

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У МОН розповіли про трансформацію військової освіти

Вітренко зазначив, що над розробкою вищезгаданої Концепції працювала потужна робоча група, до якої увійшли і представники МОН.

Концепція спрямована на покращення рівня військової освіти, на її інтернаціоналізацію і запровадження стандартів НАТО в систему української військової освіти,

– наголосив чиновник.

При цьому додав, що трансформація української військової освіти вже триває і є постійною.

Вітренко також переконаний, що після перемоги у війні іноземці їздитимуть опановувати військову справу в Україну – "вчитимуться у наших військових".

Більше деталей розсекречувати заступник очільника МОН не зміг.

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Хто з освітян має право на відстрочку від мобілізації

Згідно із законом України, освітяни мають право на відстрочку від служби у Збройних силах, якщо:

робота у сфері освіти – основний вид праці;

ставка становить щонайменше 0,75.

До слова, після ухвалення закону №7272 мобілізації не підлягають також учні та викладачі училищ – на рівні зі студентами та викладачами коледжів та вишів.

Так, відстрочку можуть також отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі, а також викладачі ПТУ, якщо вони виконують вищевказані умови.