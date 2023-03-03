Зміни у цьогорічну вступну кампанію, як і в минулорічну, внесла повномасштабна війна. Про не всі випускники вступатимуть до вишів за результатами НМТ.

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Хто вступатиме у виші без НМТ

У 2023 році для вступників, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ), зробили виняток щодо складання НМТ. Такі абітурієнти зможуть вступати до вишів України дистанційно. При цьому результати НМТ у них не вимагатимуть.