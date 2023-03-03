Зміни у цьогорічну вступну кампанію, як і в минулорічну, внесла повномасштабна війна. Про не всі випускники вступатимуть до вишів за результатами НМТ.

Читайте Як підготуватися до НМТ-2023: важливі поради та онлайн-курси

Хто вступатиме у виші без НМТ

У 2023 році для вступників, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ), зробили виняток щодо складання НМТ. Такі абітурієнти зможуть вступати до вишів України дистанційно. При цьому результати НМТ у них не вимагатимуть.

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.