Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. При этом уточнил, что военным образованием в Украине занимается Минобороны.

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В МОН рассказали о трансформации военного образования

Витренко отметил, что над разработкой вышеупомянутой Концепции работала мощная рабочая группа, в которую вошли и представители МОН.

Концепция направлена на улучшение уровня военного образования, на его интернационализацию и введение стандартов НАТО в систему украинского военного образования.

– подчеркнул чиновник.

При этом добавил, что трансформация украинского военного образования уже и постоянно продолжается .

Витренко также убежден, что после победы в войне иностранцы будут ездить овладевать военным делом в Украину – "будут учиться у наших военных".

Больше деталей рассекречивать замглавы МОН не смог.

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Кто из педагогов имеет право на отсрочку от мобилизации

Согласно закону Украины, педагоги имеют право на отсрочку от службы в Вооруженных силах, если:

работа в сфере образования – основной вид труда;

ставка составляет не менее 0,75.

Кстати, после принятия закона №7272 мобилизации не подлежат также ученики и преподаватели училищ – на уровне со студентами и преподавателями колледжей и вузов.

Так, отсрочку могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также преподаватели ПТУ, если они выполняют вышеуказанные условия.