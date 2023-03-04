Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

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Яких фахівців потребуватиме економіка після перемоги

Вітренко зауважив, що на сьогодні кіберзахист є основою для функціонування будь-якої інституції, як державної, так і приватної.

Після перемоги у війні важливим буде питання безбар'єрності. Тобто потрібні будуть спеціалісти із фізіотерапії, протезисти. Також – фахівці для проєктування безбар'єрних просторів, безбар’єрного доступу,
– заявив чиновник.

Не менш важливими, за його словами, після перемоги нашої держави у війну будуть інженерні та транспортні спеціальності.

Важливо Уряд планує оцінити якість освіти в Україні: Шмигаль пояснив, для чого це потрібно

Уряд планує оцінити якість освіти в Україні

  • Уряд спільно з міжнародними партнерами планують оцінити якість освіти в Україні. Адже на розвиток освіти вплинули 2 роки карантину через COVID-19 та рік війни.
  • Очільник уряду Денис Шмигаль наголосив, що влада робить усе, щоб якість освіти в Україні не знижувалась.
  • За його словами, школярів намагаються повернути до очного навчання, принаймні в тих регіонах, де це можливо з огляду безпеки.
  • Водночас прем’єр зауважив, що деякі освітні заклади зруйновано внаслідок російських обстрілів, а в деяких неможливо проводити очні заняття через бойові дії.
  • Він також констатував, що після завершення війни необхідно продовжувати реформи освіти.