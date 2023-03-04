Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.
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В каких специалистах будет нуждаться экономика после победы
Витренко отметил, что на сегодняшний день киберзащита является основой для функционирования любого института, как государственного, так и частного.
После победы в войне важен вопрос безбарьерности. То есть нужны будут специалисты по физиотерапии, протезисты. Также – специалисты для проектирования безбарьерных пространств, безбарьерного доступа,
– заявил чиновник.
Не менее важны, по его словам, после победы нашего государства в войне будут инженерные и транспортные специальности.
Важно Правительство планирует оценить качество образования в Украине: Шмигаль объяснил, для чего это нужно
Правительство планирует оценить качество образования в Украине
- Правительство совместно с международными партнерами планирует оценить качество образования в Украине. Ведь на развитие образования повлияли 2 года карантина из-за COVID-19 и года войны.
- Глава правительства Денис Шмигаль подчеркнул, что власть делает все, чтобы качество образования в Украине не снижалось.
- По его словам, школьников пытаются вернуть к очной учебе, по крайней мере, в тех регионах, где это возможно ввиду безопасности.
- В то же время премьер отметил, что некоторые образовательные учреждения разрушены в результате российских обстрелов, а в некоторых невозможно проводить очные занятия из-за боевых действий.
- Он также констатировал, что после войны необходимо продолжать реформы образования.